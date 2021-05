Ducelia Echevarría sobre ingreso de Rosángela Espinoza en EEG: "Que valore su trabajo"

Ducelia expresó que, hoy en día, se debe valorar el empleo y manejar otra actitud.

Rosángela Espinoza ingresó nuevamente a Esto es guerra, pese a que prometió no volver más al reality de competencia. Su participación ha sido el tema del momento entre sus compañeros y Ducelia Echevarría no fue ajena a la situación.

"Que valore su trabajo. Esta es la tercera (vez) oportunidad que se le está dando. Ella se fue de acá diciendo que tiene muchas cosas que hacer. Yo también tengo cosas que hacer, pero este es nuestro trabajo. De repente le salen muchas cosas, la felicito. Porque hoy en día tener ese tipo de cosas de ingresos y privilegios es cosa de otro mundo."

"Yo la estoy sufriendo. Yo sí valoro mi trabajo, valoro mi esfuerzo con mi empresita, porque estoy creciendo desde abajo. Yo creo que ella debe pisar un poquito tierra porque está alucinando un poco."

"Yo me equivoqué el año pasado. Mi productor, prácticamente me sacudió la cabeza, me hizo darme cuenta lo que me estaba aprendiendo y aprendí."

