Ducelia Echevarría se burló de Macarena Vélez con cruel broma detrás de cámaras luego que la guerrera la venciera en circuito extremo en el último programa de Esto es guerra. La modelo de Pozuzo le recordó este episodio a la pareja de Said Palao.

➤ Mira: Cathy Sáenz regresó a "Estás en todas" y así reaccionó Nicola Porcella

Vélez afirmó que no ganó la competencia debido a una dieta estricta que lleva en no consumir nada de carbohidratos. Ducelia Echevarría no creyó en dichas afirmaciones y lanzó inesperada comparación.

Todos los episodios de Estás en todas en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!