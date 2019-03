Ducelia Echevarría: "Macarena Vélez manipula totalmente a Said Palao"

Ducelia Echevarría no se calló nada al referirse a la relación de Macarena Vélez y Said Palao. La guerrera insinuó que, en Combate, la retadora tuvo celos de Ivana Yturbe y por ello su enamorado eliminó a la modelo del reality.

Mira: ¿Sheyla Rojas estuvo interesada en Mario Hart?

"La única verdad la tiene Said, porque él fue el que eliminó a Ivana, los rumores se corrían por todos lados. Entonces, eso yo no lo puedo detener, lo he escuchado… simplemente lo comenté. Mi pregunta era directa y hay posibilidades porque Macarena manipula totalmente a Said", declaró la integrante de Esto es Guerra para Estás en Todas.

Todos los episodios de Estás en todas en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!