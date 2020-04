Melissa Paredes se quiebra al hablar sobre dura situación que viven los actores.

Melissa Paredes casi rompe en llanto al hablar sobre la dura situación que viven muchos artistas y actores peruanos por el brote del coronavirus o COVID-19 ya que quedaron suspendidos los eventos de entretenimiento todo este año. La actriz alzó su voz en Estás en todas.

"Escuchar a mis compañeros que solo viven de esto, los entiendo totalmente. A algunos les he ofrecido mi mano para ayudarlos. Es que me da pena, ellos viven de eso… Mucha gente no entiende, dice: ‘Ellos solo quieren estar en la tele, que los aplaudan’, ellos también viven de eso, así como ustedes de sus trabajos en una oficina. Ellos son actores por vocación", comentó Melissa Paredes con voz entrecortada.

