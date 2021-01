Christian Domínguez sobre Karla Tarazona: "Ahora me llevo bien con ella por mi hijo"

Christian reveló que tiene una buena relación con la madre de su hijo Valentino.

Christian Domínguez habló en una entrevista para Estás en todas sobre la actual relación con Karla Tarazona, madre de su hijo Valentino. El empresario indicó que la madurez los ayudó a tener una mejor relación como padres.

Mira: Christian Domínguez hizo tierna promesa en vivo a su hija María Cataleya

Christian Domínguez se emocionó con regalo de su hija Camila en baby shower

"Con la mamá de Valentino me llevo bien. Por un tema de madurez (me llevo bien). Son momentos de aprendizaje, uno va cambiando, mejorando. Uno quiere ser mejor persona, mejor papá. Ahora me llevo bien por el bien de mi hijo.", contó Christian.

Todos los episodios de Estás en todas en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Isabel Acevedo abandonó el set en vivo al recordarle a Christian Domínguez