¿Angie Arizaga y Jota Benz se están enamorando?

Los rumores de un romance entre Angie Arizaga y Jota Benz son cada vez más fuertes y por ello la reportera de Estás en Todas conversó con ellos para conocer en realidad qué está pasando en sus sentimientos.

► Mira: Jota Benz: "Angie Arizaga me encanta como persona"

Angie Arizaga afirmó que el guerrero se ha vuelto un muy buen amigo, sobre todo desde que se juntaron para la secuencia "Dale play" de Esto es Guerra. "Tenía que haber confianza para esas escenas, entonces nos comunicábamos más", detalló.

► Mira:Gino Assereto "aprueba" a Angie Arizaga como enamorada de Jota Benz

Por su parte, Jota Benz aclaró que fuera del programa no habla ni se ve con la modelo. "Somos súper buenos amigos, me llevo súper bien con ella, hablamos bastante no solo sobre temas laborales, sino hay conversaciones chéveres que fluyen", contó en la entrevista.

Jota Benz envió romántico mensaje a Angie Arizaga por San Valentín

Todos los episodios de Estás en todas en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!