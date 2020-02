"Angie Arizaga me parece hermosa", confesó Jota Benz sobre rumores de relación

Los rumores de un romance entre Angie Arizaga y Jota Benz son cada vez más fuertes y el hermano de Gino Assereto rompió su silencio para confesar que es lo que realmente sucede entre ellos.

"Me parece hermosa. Si me preguntas que es lo que conozco de Angie Arizaga es 20. Al cine, correr o gimnasio no hemos salido, pero sí (salimos) en grupo para una parrila", reveló Jota Benz.

Jota Benz envió romántico mensaje a Angie Arizaga por San Valentín

