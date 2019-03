Andrés Wiese y Melania Urbina: esta fue la romántica sorpresa que nunca contaron

Andrés Wiese se confesó en la secuencia "Chocahuarique" de Estás en Todas y también habló de su vida personal, exactamente de la relación que tuvo con Melania Urbina. El actor contó que conoció a su expareja un poco antes de un viaje que realizó a Europa.

A su regreso, Andrés Wiese quiso sorprender a Melania Urbina de una forma especial. "Me acuerdo que estando allá hacia Skype con ella. Cuando llego a Lima no le dije la fecha, le dije que venía un día después".

"Y coordiné con unos amigos que estaban en su casa y me aparecí como si fuera el que llevaba las pizzas. De eso me acuerdo, eso es algo que no había contado nunca", dijo el actor en entrevista con Choca Mandros.

