"Solo tenía un jean": Alejandra Baigorria recordó carencias en su juventud

"Yo lo miraba y brillaban mis ojos cada vez que lo veía. Mi mamá no dejaba usarlo siempre para que no se gaste. Es ahí donde yo siempre decía que no me conformaba con eso, quería más", añadió Alejandra Baigorria, quien también reveló que sus padres no pudieron pagarla la Universidad de Lima y tuvo que trabajar para cumplir su meta.