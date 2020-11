Alejandra Baigorria: "Ducelia Echevarría, detrás de cámaras, pide regresar a los guerreros"

Alejandra habló de la actitud de Ducelia en el equipo de EEG.

Alejandra Baigorria reveló que Ducelia Echevarría, durante el detrás de cámaras de Esto es guerra, pide regresar al equipo de los guerreros. La empresaria de Gamarra confesó que los combatientes ya no están unidos a la camiseta.

► Mira: Angie Arizaga no quiere que Ale Baigorria y Said Palao lleguen a la final con los guerreros

"Me siento muy bien, no me tratan mal. El otro equipo es cero combatiente. Siento que hay combatientes en los guerreros que en los mismos combatientes", dijo la influencer sobre su incorporación en los guerreros.

Todos los episodios de Estás en todas en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Reinaldo Dos Santos hizo contundente predicción sobre Alejandra Baigorria y Said Palao