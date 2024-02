David Villanueva contó cómo fue convocado para Al fondo hay sitio

Asimismo, David Villanueva recordó el preciso momento en que recibió la llamada del productor de AFHS para proponerle un personaje. "Estaba haciendo alfarería. Estaba con las manos manchadas de barro y en ese momento me llama la productora y me ofrece la posibilidad de venir (a Perú) por un contrato de largo recorrido. Y cuando me ofrecen este proyecto con las condiciones, desde el disfrute, la risa y lo lúdico, es lo que me apetecía", acotó.