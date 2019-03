Al fondo hay sitio: Andrés Wiese reveló que Mayra Couto no era su amiga.

Andrés Wiese fue el invitado de la secuencia "Chocahuarique" de Estás en Todas y habló de su etapa en Al fondo hay sitio. El actor se refirió a la relación que tuvo con Mayra Couto, su pareja en la ficción, y dejó en claro que no eran amigos.

"No tiene por qué haberla (una amistad), es una buena compañera de trabajo, Mayra es una gran actriz y creo que hicimos un gran trabajo contando esta historia de amor (Grace y Nicolás), pero sin embargo no necesariamente el ser compañero de trabajo vas a ser mejor amigo", detalló Andrés Wiese.

"Tú probablemente trabajas con mucha gente con quien tienes mucha afinidad, con otras tal vez no tanta por "x" razones, no interesa para nada, al menos yo no las voy a hablar. Pero sí le agradezco porque fue un trabajo de dos, hicimos un bonito trabajo", finalizó el actor sobre su trabajo con Mayra Couto.

