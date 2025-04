'Tenchy' Ugaz negó infidelidad a su esposa con Pamela López

El exfutbolista ‘Tenchy’ Ugaz se presentó en 'Esta Noche' para desmentir a Melissa Klug, quien contó que el mismo Christian Cueva le reveló que Pamela López le fue infiel con dicho personaje. "A mí me incomoda. Si no tengo pruebas, no tengo nada que informar y estás incomodando a terceras personas. Yo estaba con mi esposa y escuchamos Tenchy Ugaz y dije 'yo que tengo que ver'. Ahora yo todo lo tomo de broma, ando feliz, no me gusta comentar de nadie", dijo.