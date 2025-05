Alejandra se quiebra al recordar la boda de su mamá: “Tenía 17”

“Mi mamá se casó con mi papá cuando tenía el 17 para 18 años, si no me equivoco, porque estaba embarazada de mí, obviamente a ella la obligaron a casarse, porque en esa época, pues era 'está embarazada, te casas'. No le dejaron la opción de elegir nada, le pusieron un vestido que había por ahí, le estamparon un buque que había por ahí, y ella, pues, no vivió esto”, contó Ale.