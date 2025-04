Rosario pidió a Alonso mudarse a México: "Acá no estamos seguros"

Rosario (Silvia Bardales) sorprendió a Alonso (Reynaldo Pacheco) con la idea de mudarse a México. "Acá no estamos seguros, lejos de la tristeza que me causa la ausencia de mi Celso", exclamó ella y a lo que él le aseguró que no es tan fácil vivir en otra ciudad. Rosario no se quedó callada y le propuso que sea en un mes. "Tal vez, déjame pensar y vemos como aterrizamos las cosas", agregó el contador.