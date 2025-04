Rosario dio ultimátum a Alonso: "Renuncias o te vas de la casa"

Sin embargo, él le dejó en claro que no puede irse sin vengar la muerte de su padre, por lo que Rosario le dio un ultimátum. "Yo no soportaría que te pase algo, Ya perdí a tu padre. Prefiero pensar de que su muerte fue una mala suerte y tú tienes que hacer lo mismo. Quiero que renuncies y si decides no hacerlo, prefiero que te vayas, no puedes vivir en esta casa mientras sigas trabajando con ellos", sentenció.