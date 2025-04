Rocío advirtió a Alonso: "No te puede gustar Gabriela"

Brigitte (Brigitte Jouannet) se aceró a Gabriela para preguntarle qué es lo que se traía con Alonso luego de verlos hablando muy de cerca. Y es que la hija de Catalina le reveló que le gusta, pero que no quiere pelear con ella. La hija de Bastian le dejó en claro que no deben discutir porque son primas y le aseguró que no siente nada por él.