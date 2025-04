Renata quedó devastada por el rechazo de Alonso

Sin embargo, luego la hija de Catalina le recalcó que no puede enamorarse porque su familia no lo acepta. "No debí hacerlo, perdóname. Esto estuvo mal, muy mal. Yo no puedo enamorarme, no puedo y menos de ti sabiendo como está la situación con mi familia", exclamó, pero Alonso se sinceró. "Ya no puedo negar lo que siento. Ese beso nació desde lo más profundo de mi ser", señaló.