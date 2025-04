Pablo enfrentó a Alonso: "Tú no me caes bien"

"No me caes bien, Alonso. No me cae bien la gente como tú. Piensas que puedes venir a escuelearnos aquí a todo el mundo como si fuéramos niños. Si tienes un problema, vas a llorarle a la hija de jefe", dijo y a lo que Alonso no se quedó callado, señalando que no es su culpa que no encuentre solución a los problemas de la empresa.