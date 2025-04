"Lucía es hermana de Bastian", reveló Silvia

Helena no dudó en insultarla por sus palabras y tildó de 'malnacida' a Lucía. Silvia no se quedó callada y le recordó que fue abusada sexualmente por el patriarca de los Navarro en varias oportunidades. Asimismo, la amenazó con revelar toda la verdad si no comienza a tratar a su hija como una más de la familia.