Gabriela estalló contra Bastian: "Me duele ser tu hija"

Gabriela (Sirena Ortiz) encaró a Bastian (Rodrigo Sánchez Patiño) por traicionar a Catalina (Jimena Lindo) y le dejó en claro que se avergüenza de ser su hija. "Te pasaste de la raya y me vas a escuchar. (No me hables en ese tono, soy tu padre) Y me da vergüenza que lo seas, me da vergüenza que seas un hombre tan perverso, que no tiene valores, que no le importa nada", comenzó diciendo.