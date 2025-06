Catalina será traicionada por Bastian y Mario (AVANCE)

Catalina llegó a su casa desesperada preguntando por Salvador (Nicolas Osorio), pues no sabía nada de él desde el día anterior. Lo que no imaginó fue tremenda noticia que le diría Rocío (Marisa Minetti). "Lo siento, la verdad que no sé cómo decírtelo, lo lamento muchísimo. Lo encontraron muerto en un descampado", dijo.