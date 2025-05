Catalina se vengará de Leonardo y Bastian (AVANCE)

El dolor y la rabia se apoderaron de Catalina tras la muerte de Salvador, y no dudó en apuntar directamente a Bastián como el responsable. En medio del caos frente a la mansión, la mujer lo enfrentó con furia descontrolada: “Fuiste tú. Te odio con toda mi alma. Me has arruinado la vida una vez más. Eres un asesino”, gritó antes de acusarlo públicamente de haberle quitado a su hijo desde el día en que nació.