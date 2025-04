Brigitte buscó a Alonso borracha y todo terminó mal

Alonso evitó que Gabriela (Sirena Ortiz) se vaya molesta del restaurante por hablar mal de su padre y le aseguró que tiene miedo de que le pase algo. "Yo me muero. Esto no debería estar pasando, pero ya no puedo evitarlo. Es lo que siento", exclamó y le dio un beso a la joven, quien también le correspondió el gesto.