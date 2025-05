¿Bastian revelará a Catalina que Alonso es su verdadero hijo?

"En el orfanato me contaron que me encontraron recién nacido en una iglesia en las afueras de Lima. La iglesia se llamaba 'Sagrado corazón del Valle' (esa es la iglesia que queda cerca a la casa de campo) según lo que me dijeron, esa persona se fue y nadie lo vio. Ahí me inscribieron Juan Andrés Medina, pero como no podían tenerme ahí, me enviaron a Pucallpa a un albergue hasta los 18 años", contó el joven.