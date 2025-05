Bastian mandará a investigar el pasado de Pablo (AVANCE)

Rocío (Marisa Minetti) supo que Pablo quería mostrarle a Bastian las fotos donde se está besando con Mario (Miguel Álvarez) y le rogó que no lo haga. "No me puedes hacer esto, me vas a destruir la vida. Te suplico. Imagínate si Gabriela se entera de todo esto, tú me dijiste que la quieres, sufriría muchísimo. No le muestres esas fotos a Bastian", dijo.