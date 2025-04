Bastian humilló a Alonso: "No contratamos oportunistas"

"No son las formas. No puedes venir aquí a interrumpirnos, a contarnos tu vida por más conmovedora que sea. Esto lo quiero dejar muy en claro. Tú no vas a trabajar acá. Nosotros no contratamos oportunistas", dijo el hermano de Catalina y a lo que Alonso se quedó mirándolo fijamente. Asimismo, el resto de los Navarro guardaron silencio.