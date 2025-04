Alonso y Gabriela serán secuestrados en una fábrica (AVANCE)

Rosario (Silvia Bardales) le pidió a Alonso que deje de trabajar en la empresa de los Navarro, pues son gente mala que no tuvo piedad de su padre Celso ni la tendrán con él cuando lo despidan. Sin embargo, el joven le dejó en claro que no abandonaría el puesto, ya que quiere que ellos aprendan a no meterse con su familia.