Alonso destruyó a Catalina: "Me ha engañado muy bien"

Si bien, no le dijo que él era su verdadero hijo, pero expresó toda su decepción. "Usted es una Navarro, es igualita a su hermano. Estoy harto de verla jugar a la policía que persigue criminales. Que bien me ha engañado usted, la felicito. No tenemos nada. Todos los Navarro son iguales (...) Esta será la última vez que me vea. Adiós", exclamó, dejando en shock a Catalina.