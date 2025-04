Alonso 'cuadró' a Bastian por sus amenazas: Ya le aguanté varias

"Si sigues de saliditas con ellas, entonces te vas a largar de mi empresa y yo mismo me voy a encargar de que nadie más te contrate", agregó y a lo que el hijo de Rosario lo cuadró. "Le he aguantado varias, señor, pero yo no permito que nadie me hable así, mucho menos con amenazas y razones. Si yo he entrado a su empresa es para trabajar, ayudarla a crecer, para solucionar sus problemas, porque yo sí puedo hacerlo. No se preocupe", exclamó.