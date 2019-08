Instagram: Ximena Palomino realizó sesión de fotos inspirada en Ariana Grande

¡Divina! La actriz Ximena Palomino compartió con sus seguidores de Instagram la sesión que realizó inspirada en la cantante estadounidense Ariana Grande.

En colaboración con un equipo de profesionales, la artista que da vida a la protagonista de En la piel de Alicia posó con el look característico de la intérprete de "Thank u, next".

