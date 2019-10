Alicia y Héctor se besaron por primera vez tras declarar su amor

¡No se resistió más! En el pasado capítulo de En la piel de Alicia, Alicia (Ximena Palomino) visitó la casa de Héctor (Andrés Vílchez) con el fin de hablar con la madre de él, quien aunque no la recibió de la mejor manera no pudo impedir la conversación entre ellos.

El hijo de Ana (Liliana Trujillo) declaró su amor por la joven y aunque se disculpó por haberlo hecho, manifestó que necesitaba decírselo. Ella solo río y expresó que también piensa mucho en él.

"Quiero saber cómo estás. Me gusta que me cuentes tus cosas, me gusta estar contigo", dijo Alicia antes de que Ana saliera al mismo ambiente, por lo que decidieron salir a caminar.

Ya a solas, Héctor le pidió a la hija de Norma que le aclarará lo que en realidad siente por él, luego de que se quedara incómodo al encontrarla con Richi (Luis José Ocampo). Alicia fue directa y aseguró que no lo ve solo como un amigo para después darle un beso.

