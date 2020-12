Yahaira Plasencia sobre vestido en Premios Heat: "Ustedes me conocen, me encanta mostrar carnes"

"Si ese era mi momento, tenía que venderme como sea", dijo Yahaira Plasencia sobre su vestido que dio que hablar.

Yahaira Plasencia reapareció en el set de En boca de todos tras su viaje a Punta Cana, donde participó como presentadora en los Premios Heat, y respondió al comentado vestido que lució en el evento musical.

Ricardo Rondón le preguntó si no tuvo miedo de tener un "accidente" por los escotes del vestido. "Ustedes ya me conocen, a mí me encanta mostrar carnes, y si ese era mi momento, tenía que venderme como sea, a mí me encanta mostrar carnes", respondió Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia sobre Premios Heat: "Ojalá el otro año pueda estar nominada"