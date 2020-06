Yahaira Plasencia quiere tener dos hijos, ¿indirecta a Jefferson Farfán?

Yahaira Plasencia se confesó sobre la maternidad y dijo a qué edad le gustaría convertirse en mamá.

Yahaira Plasencia y Paula Arias volvieron a juntarse virtualmente y esta vez la líder de Son Tentación entrevistó a su exintegrante en su programa de Instagram. ¿Qué preguntas le hizo sobre sus planes?

Yahaira Plasencia afirmó que ha pensado en casarse, pero si no se da, no se hace problema. Incluso, la salsera no ocultó que le gustaría tener dos hijos. ¿Qué opinará Jefferson Farfán sobre el anhelo de su enamorada?

"Quiero dos, hombre y mujer. Me gustaría como a los 33 o 34 (años), por ahí", le respondió la cantante a Paula Arias, quien también le preguntó cuál fue el motivo real por el que salió de Son Tentación.

