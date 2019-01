Yahaira Plasencia: ¿Qué dijo sobre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe?

Yahaira Plasencia estuvo en En Boca de todos y fue inevitable preguntarle por las salidas de su ex Jefferson Farfán e Ivana Yturbe. ¿Qué dijo la salsera?

"No es que me aburra, pero es un tema cerrado para mí, yo no tengo nada que ver con él, no me interesa", respondió Yahaira Plasencia ante las salidas de Jefri y la modelo.