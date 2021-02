Yahaira Plasencia: "No sé nada de Jefferson Farfán y tampoco quiero hablar de él"

"Yo hablo de mis cosas, de mi vida y mis proyectos, pero de terceras personas no hablo", afirmó Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia se reencontró en Esto es Guerra con Ximena Peralta, sobrina de cariño de su expareja Jefferson Farfán, a quien le gustaba verlos juntos y los consideraba como la pareja ideal.

En entrevista con En boca de todos, Yahaira Plasencia afirmó que la amistad con la joven modelo continuará, pero no quiere saber nada de Jefferson Farfán ni tampoco hablará de él.

"Yo no hablo de él, estoy tranquila con mi carrera, con mis cosas y así prefiero mantenerme. No sé nada de él y tampoco quiero hablar de él, yo hablo de mis cosas, de mi vida y mis proyectos, pero de terceras personas no hablo, ustedes me conocen ya. Yo en realidad estoy enfocada en mis cosas y estoy tranquila",

