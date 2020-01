Yahaira Plasencia: Maritza Rodríguez no descarta reconciliarse con la cantante

Maritza Rodríguez rompió su silencio en vivo tras el fin de su relación laboral con Yahaira Plasencia tras enterarse que no seguiría trabajando con ella a través de las redes sociales. Sin embargo, la exjefa de prensa elogió las cualidades de la cantante.

"No estoy dolida. Solo estoy tranquila, queriendo trabajar tranquila y a ella le deseo lo mejor. Alguien que entregó lo que entregué, no es la forma. Yo esperé otra forma de terminar esta relación. Es lamentable, pero adelante", expresó. Además, Maritza Rodríguez no descartó reunirse con Yahaira Plasencia y terminar las cosas como tienen que ser.

