Maju Mantilla lució su sensualidad al bailar "Y le dije" no de Yahaira Plasencia

Maju Mantilla ingresó a "La máquina de la transformación" para convertirse en Yahaira Plasencia.

Maju Mantilla participó de la secuencia "La máquina de la transformación" de En boca de todos y aceptó convertirse en Yahaira Plasencia al ritmo de la canción "Y le dije". La conductora lució su sensualidad y recibió los elogios de la cantante.

"Era una Yahaira fideita bailando ahí en el escenario, con sus piernitas, pero no importa. No tengo los movimientos de Yahaira, pero me encanta tu música, me encanta bailar y la siento también como todos los peruanos", dijo Maju Mantilla tras su presentación.

