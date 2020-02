Jefferson Farfán confirmó que está enamorado y muy feliz.

¡Lo dijo! Jefferson Farfán dio una entrevista exclusiva para En boca de todos y habló de sus sentimientos. Maju Mantilla visitó al futbolista y fue más directa que nunca al preguntarle si está enamorado de Yahaira Plasencia.

"Yo no estoy todavía casado, pero sí estoy muy feliz y enamorado sí", afirmó Jefferson Farfán, quien no quiso mencionar el nombre de Yahaira Plasencia. "No, de ese tema no hablo, solamente puedo decir que estoy muy feliz", le dijo a Maju Mantilla.

¿Jefferson Farfán confesó que está enamorado de Yahaira Plasencia?

