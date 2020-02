Yahaira Plasencia encantó a William Levy con vestido en "Premios Lo Nuestro"

¡En la mira de todos! El paso de Yahaira Plasencia en los "Premios Lo Nuestro" captó la atención de la prensa y diversos artistas internaciones, como es el caso de William Levy, quien se manifestó en una fotografía de la cantante.

El actor cubano dejó una favorable reacción en una imagen en la que la cantante de "Cobarde" posaba en la alfombra magente como invitada y luciendo un vestido que la ayudó a ser nombrada como una de las mejores vestidas, según la revista People en Español.

Tula Rodríguez también se pronunció al respecto y comentó: "Si yo no hubiera sido una de las 11 mejores vestidas, con tal de que en mi @TulaPeru, William Levy me ponga like, la verdad me desmayo, se me cae la cara".