Yahaira Plasencia confiesa que desea ser mamá: "A los 36 años quiero tener mi hijito"

"Estoy soltera, tranquila, conociendo gente, pero te juro que ahorita estoy bien sola, porque ya no confío en nadie hermana, ya no, Tengo 28 años , quiero conocer, quiero vivir, quiero salir, tú sabes", dijo muy feliz. "¿O sea Yaha embarazada tampoco la vemos?", le preguntó Mariana Espinoza. "No hay forma, familia peor, a los 36 años quiero tener mi hijito" , confesó "La Patrona" desde Punta Cana , donde estuvo para los Premios Heat .

"Me cayó todo muy rápido, de porrazo la fama. A mí me han dicho de todo, me han molestado con todo, pero créeme que les agradezco, a toda esa gente, los detractores, porque me han hecho ser una mujer mucho más fuerte. Hoy en día me dicen algo y a mí me resbala completamente", aseguró Yahaira Massiel Plasencia Quintanilla, nombre completo de la salsera.