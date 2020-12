Yahaira Plasencia anunció la cantidad de hijos que le gustaría tener

La salsera sorprendió al reportero con su respuesta.

Yahaira Plasencia habló acerca de su futuro personal y la cantidad de hijos que le gustaría tener cuando cumpla 33 años, edad proyectada por la salsera para conformar una familia. En una entrevista para En boca de todos, "la reina del totó" habló al respecto.

► Mira: Yahaira Plasencia sobre Premios Heat: "Ojalá el otro año pueda estar nominada"

"Me gustaría 2, 3, 4 o 5 (hijos). Si es hombre que se llame Fransuat y, si es mujer, que se llame Violet", contó Yahaira. Asimismo reveló que no le gustarían que se dediquen a la música, sino a una profesión. "Que no se dediquen a este mundo (de la música), que estudien".

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

¿Yahaira Plasencia y Nesty se conocieron e hicieron click?