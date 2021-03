Vania Bludau se disculpa: "He recibido muchísimas críticas, estoy muy apenada por lo que pasó"

La pareja de Mario Irivarren reconoció su error y expresó que ese no era su fin de venir a Perú.

Vania Bludau habló en exclusiva en En boca de todos e hizo mea culpa por lo sucedido. "Yo estoy muy apenada por lo que pasó. Sí, he recibido muchísimas críticas y lo que dije en mis redes sociales no era por justificarme, pero también hay un pequeño traspié de lo que hice (me refiero al justificarme). Por querer contar algo de lo que pasó o por querer contar las cosas, al final siempre el personaje que es público sale perdiendo."

"Yo estoy súperapenada, avergonzada por lo que pasó. Ya lo dije en mis redes sociales, yo no he tenido la facilidad de acercarme a ningún canal de televisión, esta es la primera vez. No ha sido de mi parte causar malestar. Ese no era mi fin de venir a Perú. Yo cada vez que he venido a Perú ha sido para trabajar, para estar tranquila con mi familia, amigos y obviamente esto me ha hecho sentir mal."

"Sentí vergüenza porque no es lo que me gustaría que la gente vea de mi. Tampoco he sido la mejor imagen de toda mi época que he trabajado en televisión. No he sido la santa. Pero los últimos años lo he llevado muy bien. Venía a trabajar acá. La última vez que he estado en un canal de televisión ha sido aquí en Reinas y es penoso regresar en estas circunstancias.", contó.

