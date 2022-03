Valeria Piazza mostró en exclusiva su nuevo departamento: “Es un sueño”

“Después de 12 años creciendo juntos, mucho trabajo e incontables amanecidas finalmente lo LOGRAMOS! Hoy recibimos las llaves de nuestro primer depa, no puedo más con la emoción y me encanta poder compartir cada etapa de nuestras vidas con ustedes. Gracias por tan lindas energías. Pd: Ahora si empezamos con la mudanza y decoración.

“De verdad que era un sueño que tenía desde los 18 años, yo trabajo desde que estaba en la universidad, estado ahorrando y ahora finalmente después de tantos años el sueño que he estado persiguiendo (…) Tenía ganas de llorar, de verdad que no lo podía creer y es que cuando tú trabajas duro, a veces yo digo las amanecidas, que no paro de trabajar, trato de hacer mis negocios, hacer mis cosas, sigo en la televisión, mis días son de 24 horas y si puedo hacerlo más largo, te juro que lo haría y ahora tener el departamento es un sueño”