"La Uchulú" rompió en llanto al recibir mensaje del "amor de su vida"

"La Uchulú" presentó a la persona que jamás olvidará y le hizo una promesa en vivo.

"La Uchulú" pasó por la secuencia "Las ventanas de las emociones" de En boca de todos y fue sorprendida con un mensaje de su abuelita Teresa, a quien ella considera el "amor de su vida". La tiktoker se conmovió con las palabras de su abuela y rompió en llanto al hacerle una promesa.

"He vivido tantas cosas con ella cuando mi mamá iba a trabajar en el monte, ella me cuidaba. ¿Cómo voy a olvidarme de ella? Nunca. Quizá no esté con ella las veinticuatro horas, pero siempre me acuerdo de ella. Darle todo lo mejor a mi familia, es lo único que quiero", dijo muy emocionada "La Uchulú".

