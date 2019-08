Tula Rodríguez y Maju Mantilla a las mujeres: Ámate, el amor no es maltrato.

Tula Rodríguez y Maju Mantilla utilizaron su cuenta oficial de Instagram para compartir un importante mensaje dirigido a las mujeres. "El primer amor que debe correspondido, debe ser el amor propio", se lee en la leyenda de su publicación.

"Queremos hablarte a ti mujer, a todas las mujeres, decirte que el amor no es maltrato, el amor no hace daño, tú no le perteneces a nadie, exige siempre respeto, ámate, valórate, aprende a decir no. Tú pones los límites. Que Dios te bendiga", afirman en el video las conductoras de En boca de todos.

Tula Rodríguez y Maju Mantilla acompañaron su publicación con las siguientes etiquetas o hashtags: mujer, valiosa, ámate y cree en ti. Las presentadoras recibieron el mensaje de respaldo de sus seguidoras en redes sociales.

