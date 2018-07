Tula Rodríguez y Javier Carmona: ¿La diferencia de edad afecta su relación?

Tula Rodríguez y Javier Carmona mantienen una relación estable como matrimonio desde hace diez años y fueron analizados por la especialista en lenguaje no verbal Rosa María Cifuentes.

"Se nota que se han compenetrado con el tiempo, sin embargo hay un detalle bien peculiar. Tula le pone la mano en el hombro y es un símbolo de que ella es la que tiene la muñeca en la relación, ella ha sabido entender, perdonar, y el secreto de una pareja sólida es la buena comunicación", dijo la especialista en En boca de todos.

"Por todo el lenguaje corporal se nota que Tula (Rodríguez) es la que maneja ese aspecto. Lo que me refiero es que por la forma en que ella lo abraza, es un gesto patógrafo inevitable que dice yo soy la que te comprende, te entiende, la que escucha, la que desenreda tus enredos", agregó Rosa María Cifuentes, quien también se refirió a la diferencia de edad en una relación.

"La diferencia de edad no juega a favor ni en contra. Depende de los valores de la pareja, del nivel de inteligencia emocional de cada uno y de los acuerdos, porque hay parejas que son variables, pero si tienen una diferencia de edad alta y se admiran emocionalmente, se toleran, y hacen acuerdos, no va a haber ningún problema", afirmó la especialista en comunicación no verbal sobre Tula Rodríguez y Javier Carmona.

