Tula Rodríguez se comparó con Natalie Vértiz: "Somos como dos gotas de agua"

Natalie Vértiz ganó el premio como la Fashion Blogger 2019 de En boca de todos y Tula Rodríguez no solo la elogió por su belleza, sino también le agradeció porque desde hace algún tiempo sigue sus redes sociales.

➤ Mira:Natalie Vértiz y Tula Rodríguez se dijeron de todo en vivo

"Sé también que estás siguiendo algunas de mis recetas, porque hoy te has maquillado como yo, estamos igualitas, 100% natural. Somos como dos gotas de agua, yo la veo y me veo al espejo, me encanta", dijo una emocionada Tula Rodríguez, quien luego aclaró que solo molestaba a Natalie Vértiz.

Tula Rodríguez y Rebeca Escribens se pelearon durante premiación en vivo

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!