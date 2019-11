Tula Rodríguez se alista para celebrar los once años de su hija Valentina.

Tula Rodríguez anunció en sus redes sociales que está pensando en organizar algo por el cumpleaños número once de su pequeña Valentina Carmona Rodríguez. Por ello, no tuvo mejor idea que pedirle ayuda a sus seguidores.

➤ Mira: Hija de Tula Rodríguez demostró así que es una niña empresaria

"Les cuento que este 23 de noviembre mi hija cumple once años, pero no sé qué hacerle, porque quiere invitar a sus amigas a la casa, ya no le puedo hacer una fiesta infantil porque ya no es una niñita, pero igual, yo le quiero celebrar la vida, que es tan valiosa. Dénme ideas please", fue el pedido de Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez: Valentina me ha demostrado que es mucho más fuerte de lo que pensé

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!