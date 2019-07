Rosángela Espinoza quedó impactada por esta advertencia de Tula Rodríguez

¡Enfrentadas! A pocas horas de su duelo en Divas de Esto es guerra, Tula Rodríguez le dejó un rotundo mensaje a Rosángela Espinoza. ¿Cómo respondió la integrante de los Combatientes?

"A menos de 24 horas de que cumplas años, lamento decirte que yo hoy te voy a ver llorar porque te voy a ganar", dijo la conductora de En boca de todos.

La Chica fitness no se quedó atrás y aseguró que estaba preparada para esos comentarios, los cuales consideró que solo eran para desconcentrarla.

"Me encanta tu seguridad, pero el que ríe último ríe mejor. Ayer te has pasado por todos los pasillos diciéndome: te voy a ganar. Me estás trabajando psicológicamente", comentó la popular Rose.

No obstante, Tula aseguró que la sentía un poco nerviosa. ¿Quién crees que gane esta noche?

